Campionato regionale Under 17 i giovani del Nardò trionfano in finale
Nel fine settimana si è disputata la finale del campionato regionale Under 17, con i giovani della squadra locale che sono riusciti a conquistare il titolo. La partita si è svolta in un clima di grande entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La vittoria rappresenta un momento di orgoglio per il settore giovanile e per la comunità sportiva della città, nonostante il momento difficile attraversato dalla società principale.
NARDO’ – In un periodo a dir poco travagliato a livello societario per la Nardò calcistica arriva dal settore giovanile un trionfo che abbraccia l’intera città e i cuori granata. La compagine dell’Under 17, di mister Tony Renis, si è infatti laureata campione regionale della sua categoria allievi.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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IL SOGNO È REALTÀ! Complimenti al Nardò e in particolar modo al nostro giovanissimo @cristiancitto_ per la vittoria della fase regionale Under 17 del campionato pugliese. Congratulazioni ancora per il traguardo raggiunto!! #Campioni #Vittoria #Campi facebook
????? 17 Anche quest’anno vittoria regionale del titolo Under 17 per la Tonno Callipo, in finale superata la Luck Reggio Calabria per 3-0. Tra una decina di giorni la vetrina nazionale per le finali in Veneto. Per leggere la notizia completa, trovi il link in bio. x.com
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