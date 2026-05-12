Campionato regionale Under 17 i giovani del Nardò trionfano in finale

Da lecceprima.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana si è disputata la finale del campionato regionale Under 17, con i giovani della squadra locale che sono riusciti a conquistare il titolo. La partita si è svolta in un clima di grande entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La vittoria rappresenta un momento di orgoglio per il settore giovanile e per la comunità sportiva della città, nonostante il momento difficile attraversato dalla società principale.

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NARDO’ – In un periodo a dir poco travagliato a livello societario per la Nardò calcistica arriva dal settore giovanile un trionfo che abbraccia l’intera città e i cuori granata. La compagine dell’Under 17, di mister Tony Renis, si è infatti laureata campione regionale della sua categoria allievi.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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