Campionato regionale Under 17 i giovani del Nardò trionfano in finale

Nel fine settimana si è disputata la finale del campionato regionale Under 17, con i giovani della squadra locale che sono riusciti a conquistare il titolo. La partita si è svolta in un clima di grande entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La vittoria rappresenta un momento di orgoglio per il settore giovanile e per la comunità sportiva della città, nonostante il momento difficile attraversato dalla società principale.

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