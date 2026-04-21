Colleferro A Frascati finale del Campionato Regionale Open di Ballo Acsi L’Asd Passione Lady Lory Dance torna con una medaglia d’oro e una di bronzo

A Frascati si è concluso il Campionato Regionale Open di Ballo organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale. La squadra dell'Asd Passione Lady Lory Dance ha partecipato con successo, portando a casa una medaglia d'oro e una di bronzo. La competizione si è svolta il 14 aprile presso l'Auditorium Fabbrica della Musica e ha visto la partecipazione di diverse realtà del settore.

La manifestazione si è svolta presso il Palazzetto dello Sport di Frascati e ha visto la partecipazione di più di 50 Scuole provenienti da tutta la regione e in totale oltre 600 atleti competitori. Ottima l’organizzazione della competizione da parte di Acsi che ha brillantemente superato le difficoltà nel mettere insieme le tante discipline di ballo e un numero così elevato di partecipanti. Hanno inoltre interpretato in stile Country Western la canzone reduce dal Festival di Sanremo, Italia Starter Pack di J-Ax. Entrambe le coreografie sono state realizzate dalla Maestra Loretta. Un’ottima interpretazione delle ballerine, che indossavano per l’occasione un’elegante ’’mise”, per il Bachatatango e invece abbigliamento da Cowboy per il brano Country Western, entrambi ideati da loro stesse.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. A Frascati finale del Campionato Regionale Open di Ballo (Acsi). L’Asd Passione Lady Lory Dance torna con una medaglia d’oro e una di bronzo Notizie correlate Colleferro. Campionato Regionale Open di Ballo a Frascati. Bronzo nella categoria Over 50 Social Dance per le ballerine dell’Asd Passione Lady Lory DanceCronache Cittadine COLLEFERRO – Domenica 8 Febbraio una rappresentanza dell’Asd Passione Lady Lory Dance, diretta dalla Maestra e Coreografa Loretta... Sollevamento pesi. Giuntini medaglia di bronzo di specialità olimpica al primo turno regionale "open»Martina Giuntini di Pieve Fosciana, atleta del Team Lumberjack, società con cui pratica questo sport da alcuni anni, ha vinto la medaglia di bronzo,...