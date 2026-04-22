Django Wr si è aggiudicato il Campionato primaverile Orc organizzato dal Circolo Velico Ravennate. La competizione, a cui hanno partecipato circa venti equipaggi, si è conclusa con quattro prove valide e uno scarto. La regata si è svolta nel fine settimana, con condizioni meteo favorevoli che hanno permesso di portare a termine tutte le prove in programma. La vittoria è stata ufficializzata al termine delle gare.

È Django Wr il vincitore del Campionato primaverile Orc organizzato dal Circolo Velico Ravennate, partecipato da una ventina di equipaggi e passato in archivio con un totale di 4 prove valide e il conteggio di uno scarto. Fresco di varo presso il Cantiere Orioli di Marina di Ravenna e iscrittosi all’ultimo, il Wally Rocket 51 di Giovanni Lombardi Stronati, presente nel ruolo di timoniere, è stato portato tra le boe da un equipaggio di livello assoluto, guidato da Vasco Vascotto e comprendente velisti come Michele Paoletti, Matteo Ramian, Guillermo Parada, Chris Hosking e Stefano Ciampalini. A suo agio nelle condizioni di vento leggero che hanno caratterizzato la manifestazione, Djano Wr ha mostrato spunti prestazionali impressionanti e ha chiuso con due primi e un secondo posto, scartando il risultato dell’ultima prova.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Django Wr, è già trionfo. Suo il Campionato Orc

Notizie correlate

Calcio seconda categoria, il campionato emette il suo primo verdetto. Arcola Garibaldina in trionfo, fra San Lazzaro e Rebocco volata per il secondo postoE’ la giornata del trionfo per l’Arcola Garibaldina che al pentultimo turno di Seconda categoria, conquista la matematica promozione in Prima.

Finalmente una stella per il nostro Django!(askanews) — Uno dei volti del cinema italiano più amati al mondo ha finalmente ricevuto la stella sull’iconica Walk of Fame di Hollywood.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il Campionato Primaverile ORC è di Django WR; Il Campionato Primaverile ORC è di Django WR; Django WR domina il Campionato Primaverile ORC di Ravenna; Conclusa a Genova l’edizione 2026 di The Gentlemen Challenge.

Il Campionato Primaverile ORC è di Django WRE' Django WR il vincitore del Campionato Primaverile ORC organizzato dal Circolo Velico Ravennate, partecipato da una ventina di equipaggi e passato in archivio con un totale di quattro prove valide e ... pressmare.it

Non è ancora finito il campionato che già è iniziato il toto allenatoriNapoli 86; Lazio 68; Inter 66; Milan 64; Atalanta 61; Roma 60; Juventus 59 (-10); Monza 52; Bologna, Torino e Fiorentina 50; Udinese 46; Sassuolo 44; Empoli 42 ... ilfoglio.it

È Django WR il vincitore del Campionato Primaverile ORC organizzato dal Circolo Velico Ravennate, che ha visto al via una ventina di equipaggi e quattro prove disputate. Il Wally Rocket 51 di Giovanni Lombardi Stronati, appena varato e guidato da un equip - facebook.com facebook

Il Campionato Primaverile ORC entra nel vivo a Marina di Ravenna con sfide serrate e grandi equipaggi protagonisti in acqua. #ORC #Vela #Ravenna #Regata #CircoloVelicoRavennate #Sailing x.com