Campionati Italiani di Tree Climbing
Dal 13 al 16 maggio 2026 si terranno i Campionati Italiani di Tree Climbing presso il Parco Bosco Buri, un evento patrocinato dalla Settima Circoscrizione e organizzato dalla SIA, la Società Italiana di Arboricoltura. La manifestazione prevede competizioni tra professionisti del settore e laboratori dedicati alla formazione. L’evento si svolgerà in un’area all’aperto dedicata alle attività di arrampicata sugli alberi.
L’evento, patrocinato dalla Settima Circoscrizione ed organizzato dalla SIA-Società Italiana di Arboricoltura, si svolgerà tra competizione e laboratori formativi dal 13 al 16 maggio 2026 presso Parco Bosco Buri. La manifestazione vedrà competere i migliori arboricoltori in prove di abilità.🔗 Leggi su Veronasera.it
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Siamo orgogliosi di annunciare che @kask_safety sarà Sponsor della Prova del Lavoro dei Campionati Italiani di Tree Climbing 2026! https://www.kask-safety.com/it/ Vi aspettiamo dal 13 al 16 maggio per vivere insieme l’evento più atteso dell'anno! facebook
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