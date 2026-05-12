Campionati Italiani di Tree Climbing

Da veronasera.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 13 al 16 maggio 2026 si terranno i Campionati Italiani di Tree Climbing presso il Parco Bosco Buri, un evento patrocinato dalla Settima Circoscrizione e organizzato dalla SIA, la Società Italiana di Arboricoltura. La manifestazione prevede competizioni tra professionisti del settore e laboratori dedicati alla formazione. L’evento si svolgerà in un’area all’aperto dedicata alle attività di arrampicata sugli alberi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’evento, patrocinato dalla Settima Circoscrizione ed organizzato dalla SIA-Società Italiana di Arboricoltura, si svolgerà tra competizione e laboratori formativi dal 13 al 16 maggio 2026 presso Parco Bosco Buri. La manifestazione vedrà competere i migliori arboricoltori in prove di abilità.🔗 Leggi su Veronasera.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Coppa Italia Para Climbing a Roma il 2 maggio: terza tappa in diretta su Climbing TV e Amazon Prime VideoAll’impianto Fulvio Bernardini la tappa conclusiva del circuito nazionale con 40 atleti in gara: in palio le medaglie e la Coppa Italia assoluta 2026.

Para Climbing, la Coppa Italia fa tappa a Milano: 45 atleti in parete sabato al Rockspot, finali in diretta su Climbing TVIl 18 aprile la seconda prova del circuito nazionale con qualifiche dalle 10:00 e finali dalle 17:00.

Argomenti più discussi: Scherma, Campionati Italiani Master Individuali; Fortitudo 1903 protagonista ai Campionati Italiani U13: bronzo per Nicola Cervasio; Scherma Sciabola Under 14, Giuseppe Orsogna conquista l’argento ai campionati italiani di Riccione.

campionati italiani di campionati italiani di treeCampionati Italiani di Completo Telepass: ai Pratoni del Vivaro per il titolo nazionaleDal 30 aprile al 3 maggio all’Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Centro Equestre Federale la manifestazione di interesse federale  Un fine settimana di grande sport per il settore del conco ... fise.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web