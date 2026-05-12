Campionati Italiani di Tree Climbing

Dal 13 al 16 maggio 2026 si terranno i Campionati Italiani di Tree Climbing presso il Parco Bosco Buri, un evento patrocinato dalla Settima Circoscrizione e organizzato dalla SIA, la Società Italiana di Arboricoltura. La manifestazione prevede competizioni tra professionisti del settore e laboratori dedicati alla formazione. L’evento si svolgerà in un’area all’aperto dedicata alle attività di arrampicata sugli alberi.

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