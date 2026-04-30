Coppa Italia Para Climbing a Roma il 2 maggio | terza tappa in diretta su Climbing TV e Amazon Prime Video

Il 2 maggio si svolgerà a Roma l’ultima tappa del circuito nazionale di Coppa Italia Para Climbing, che si terrà presso l’impianto Fulvio Bernardini. Alla competizione parteciperanno 40 atleti e saranno assegnate le medaglie e la Coppa Italia assoluta 2026. La gara sarà trasmessa in diretta su Climbing TV e Amazon Prime Video.

All’impianto Fulvio Bernardini la tappa conclusiva del circuito nazionale con 40 atleti in gara: in palio le medaglie e la Coppa Italia assoluta 2026. Finali dalle 17:00, ingresso libero. Sei azzurri poi a Salt Lake City per la prima Coppa del Mondo Sabato 2 maggio Roma ospita la terza e ultima tappa della Coppa Italia Para Climbing 2026, presso la sede della SSD UISPROMA Work in Progress all’impianto sportivo Fulvio Bernardini. L’appuntamento chiude il circuito nazionale dedicato ad atleti con disabilità fisica o visiva e si preannuncia come il più atteso: non assegna solo le medaglie della singola gara, ma decreta i vincitori della Coppa Italia assoluta 2026.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Para Climbing, la Coppa Italia fa tappa a Milano: 45 atleti in parete sabato al Rockspot, finali in diretta su Climbing TVIl 18 aprile la seconda prova del circuito nazionale con qualifiche dalle 10:00 e finali dalle 17:00. Coppa Italia Boulder 2026 a Prato: terza tappa al Crazy Center il 21 e 22 marzo, diretta su Climbing TVIl 21 e 22 marzo la terza e ultima tappa del circuito FASI assegna i titoli di specialità: 112 atleti in gara, ingresso gratuito e diretta streaming... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Coppa Italia Para Climbing 2026: spettacolo e record a Milano; PRONTI PER UNA NUOVA SFIDA VERTICALE: A VARESE LA SECONDA TAPPA DI COPPA ITALIA LEAD; COPPA ITALIA PARACLIMB, I RISULTATI DI MILANO; Fiorio e Zurloni Campioni Italiani Speed 2026. Coppa Italia Para Climbing a Roma il 2 maggio: terza tappa in diretta su Climbing TV e Amazon Prime VideoAll'impianto Fulvio Bernardini la tappa conclusiva del circuito nazionale con 40 atleti in gara: in palio le medaglie e la Coppa Italia assoluta 2026. Finali da ... sportface.it La seconda tappa di Coppa Italia Para climbing al Rockspot di MilanoDeterminazione, impegno e costante ricerca di miglioramento Riceviamo e pubblichiamo. Prosegue la stagione Para Climbing 2026 della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, all'insegna dell'inclusio ... expartibus.it Coppa Italia Primavera: trionfo Atalanta! Juve sconfitta ai rigori nella finale all’Arena Civica Gianni Brera di Milano. Anelli saracinesca. L’Atalanta Primavera vince la Coppa Italia e scrive la storia! Anelli para tutto, è trionfo ai rigori. I nerazzurri battono la Juventu - facebook.com facebook Motta para tutto: la Lazio vola in finale di Coppa Italia ai rigori ift.tt/CJyzn8Y x.com