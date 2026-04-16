Para Climbing la Coppa Italia fa tappa a Milano | 45 atleti in parete sabato al Rockspot finali in diretta su Climbing TV

Sabato si svolge a Milano la seconda tappa della Coppa Italia di para climbing, con 45 atleti che si sfideranno sulla parete del Rockspot. La competizione inizierà alle 10:00 con le qualifiche e proseguirà alle 17:00 con le finali, che saranno trasmesse in diretta su Climbing TV. La manifestazione fa parte del circuito nazionale e si tiene presso la struttura di allenamento e competizione di arrampicata.

Il 18 aprile la seconda prova del circuito nazionale con qualifiche dalle 10:00 e finali dalle 17:00. Domenica e lunedì raduno azzurro con atleti austriaci, tra cui il campione del mondo Zeller. La Fondazione Angelo D’Arrigo partner dell’evento. Ingresso libero Prosegue la stagione del Para Climbing 2026, all’insegna dell’inclusione e di una crescita continua del movimento sul piano tecnico e numerico. Sabato 18 aprile, il centro di arrampicata Rockspot di Milano ospita la seconda tappa della Coppa Italia Para Climbing, con 45 atleti appartenenti alle varie classi di disabilità pronti a sfidarsi in parete. Le finali saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Climbing TV di Sportface TV.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Coppa Italia Speed 2026, 1ª tappa a Brugherio: semifinali e finali in diretta su Climbing TVSabato 14 marzo alla Big Walls di Brugherio (MI) si apre il circuito di Coppa Italia Speed con le categorie U15 e U17. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 2ª Tappa Coppa Italia Para Climbing: programma gara del 18 Aprile a Milano; Arrampicata sportiva, Coppa Italia: l'emozionante avvio di stagione a Milano; Al via la Coppa Italia Lead 2026; arrampicata donne. Para Climbing, la Coppa Italia fa tappa a Milano: 45 atleti in parete sabato al Rockspot, finali in diretta su Climbing TVIl 18 aprile la seconda prova del circuito nazionale con qualifiche dalle 10:00 e finali dalle 17:00. Domenica e lunedì raduno azzurro con atleti austriaci, tra ... sportface.it La seconda tappa di Coppa Italia Para climbing al Rockspot di MilanoDeterminazione, impegno e costante ricerca di miglioramento Riceviamo e pubblichiamo. Prosegue la stagione Para Climbing 2026 della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, all'insegna dell'inclusio ... expartibus.it Prosegue la stagione Para Climbing 2026 della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, all'insegna dell'inclusione e della crescita continua del movimento a livello tecnico, qualitativo e numerico. #Arrampicata #CoppaItaliaParaClimb #RocksportMilano #T - facebook.com facebook