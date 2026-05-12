Campigna lavori finiti | Ora strade più sicure

Sono terminati i lavori di consolidamento tra Campigna e il Passo della Calla, nel Comune di Santa Sofia. Gli interventi, finalizzati al miglioramento delle strade, sono stati completati recentemente. Ora, le strade tra le due località risultano più sicure per i veicoli e i pedoni che le percorrono. La conclusione dei lavori è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali.

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Si sono conclusi i due interventi di consolidamento tra Campigna e il Passo della Calla, nel Comune di Santa Sofia. I lavori hanno riguardato la messa in sicurezza di due tratti di parete rocciosa a monte della strada provinciale Sp4 Bidentina, un progetto finanziato complessivamente con un milione di euro di risorse del Pnrr. "Le risorse messe a disposizione erano finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico in aree soggette a frane e dissesti – precisa la nota dell’Ufficio Territoriale Bacini Idrografici da Fiumi Uniti a Rubicone e Agenzia Regionale –, con particolare attenzione alla sicurezza di centri abitati e strade provinciali esposte a rischi per l’incolumità pubblica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campigna, lavori finiti: "Ora strade più sicure" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lavori sulla Braccianese: strade più sicure e meno traffico nel quadrante nord-ovest di RomaDue milioni di euro per strade più sicure e una migliore viabilità nel quadrante Nord-Ovest di Roma. A Firenze una pedalata per chiedere strade più sicureFirenze, 7 maggio 2026 – A Firenze arriva il 9 maggio la pedalata per chiedere strade più sicure.