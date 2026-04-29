Lavori sulla Braccianese | strade più sicure e meno traffico nel quadrante nord-ovest di Roma

Nel quadrante Nord-Ovest di Roma sono stati investiti due milioni di euro per interventi sulla viabilità. Sono state realizzate due nuove rotatorie sulla strada statale, con l’obiettivo di rendere le strade più sicure e ridurre il traffico. I lavori sono stati completati recentemente e hanno coinvolto le aree circostanti, migliorando così le condizioni di circolazione nella zona.

Due milioni di euro per strade più sicure e una migliore viabilità nel quadrante Nord-Ovest di Roma. Questa la cifra e l’obiettivo delle due nuove rotatorie sulla S.P. 493 “via Braccianese” i cui cantieri sono stati ufficialmente aperti nella giornata di mercoledì 29 aprile. Un intervento.🔗 Leggi su Romatoday.it

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