Campiglia e Sarbia | via ai vecchi mobili e RAEE nel weekend
Nel fine settimana, saranno aperti i punti di raccolta dedicati a Campiglia e Sarbia per smaltire vecchi mobili e rifiuti elettronici. Le postazioni saranno operative sia sabato che domenica, con indicazioni precise sui luoghi di conferimento. I cittadini potranno portare non solo mobili ingombranti, ma anche rifiuti elettronici come apparecchiature obsolete e dispositivi elettronici vari. Le aree di raccolta sono state comunicate dalle autorità locali, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui punti esatti.
? Domande chiave Dove si trovano esattamente i punti di raccolta per sabato e domenica? Cosa è possibile consegnare oltre ai classici mobili ingombranti? Quali piccoli elettrodomestici sono inclusi nel ritiro dei RAEE? Come influirà questa operazione sul decoro urbano delle due frazioni??? In Breve Sabato 16 maggio ore 7.30-12 presso Piazza della Chiesa capolinea bus Campiglia. Domenica 17 maggio ore 7.30-12 in Via Dei Colli presso Porta Castellazzo Sarbia. Ritiro mobili come divani e materassi .🔗 Leggi su Ameve.eu
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