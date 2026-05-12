Campiglia e Sarbia | via ai vecchi mobili e RAEE nel weekend

Nel fine settimana, saranno aperti i punti di raccolta dedicati a Campiglia e Sarbia per smaltire vecchi mobili e rifiuti elettronici. Le postazioni saranno operative sia sabato che domenica, con indicazioni precise sui luoghi di conferimento. I cittadini potranno portare non solo mobili ingombranti, ma anche rifiuti elettronici come apparecchiature obsolete e dispositivi elettronici vari. Le aree di raccolta sono state comunicate dalle autorità locali, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui punti esatti.

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