Liberate casa | il piano per mobili e RAEE alla Pieve e alla Pianta

Il 2 e 3 maggio, tra le 7.30 e le 12, si svolgeranno le operazioni di raccolta di mobili e rifiuti elettronici nelle zone della Pieve e della Pianta. La raccolta avverrà in due giornate precise e coinvolgerà esclusivamente queste aree. Le operazioni sono programmate per permettere ai residenti di smaltire i materiali ingombranti in modo corretto e senza costi aggiuntivi.

? Cosa sapere Raccolta mobili e RAEE a Pieve e alla Pianta il 2 e 3 maggio.. L'intervento tra ore 7.30 e 12.00 serve a prevenire l'abbandono di rifiuti nei rioni.. Sabato 2 maggio presso la Pieve S.Venerio e domenica 3 maggio alla Pianta si terrà il servizio straordinario per il conferimento di mobili ingombranti e apparecchiature elettriche o elettroniche (R.A.E.E.). Il piano di raccolta, che coinvolge le zone della Pieve e della Bragarina, permetterà ai residenti di liberarsi di oggetti pesanti e piccoli dispositivi tecnologici tra le ore 7.30 e le 12.00 di entrambi i giorni. Logistica del fine settimana tra il campo sportivo e il circolo Arci.🔗 Leggi su Ameve.eu

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