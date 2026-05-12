Campi Flegrei trema ancora la terra | forte scossa accompagnata da un boato
Nel primo pomeriggio di oggi, alle 16:06, si è verificata una potente scossa di terremoto nei Campi Flegrei, più precisamente nell’area della Solfatara. La terra ha tremato intensamente, accompagnata da un boato che ha suscitato paura tra la popolazione. Non ci sono ancora notizie di danni o feriti, ma l’evento ha risvegliato l’attenzione sulla situazione sismica della zona.
Una forte scossa di terremoto è stata registrata poco dopo le 16 di oggi - alle 16.06 - nella zona dei Campi Flegrei, nella zona della Solfatara. Al momento solo tanta paura per i residenti. Non si registrano, infatti, danni a cose o persone. Secondo i dati diffusi da Ingv la scossa è stata.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5
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