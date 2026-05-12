Campi Flegrei trema ancora la terra | forte scossa accompagnata da un boato

Nel primo pomeriggio di oggi, alle 16:06, si è verificata una potente scossa di terremoto nei Campi Flegrei, più precisamente nell’area della Solfatara. La terra ha tremato intensamente, accompagnata da un boato che ha suscitato paura tra la popolazione. Non ci sono ancora notizie di danni o feriti, ma l’evento ha risvegliato l’attenzione sulla situazione sismica della zona.

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