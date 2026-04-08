Campi Flegrei la terra trema ancora | boato avvertito dai residenti

Nella zona dei Campi Flegrei si è verificata una nuova scossa di terremoto oggi, 8 aprile 2026, poco dopo le 14,30. I residenti hanno avvertito un boato che ha causato preoccupazione tra la popolazione. I sismografi hanno registrato l’evento, che si aggiunge alle numerose scosse che interessano questa area. Al momento non ci sono notizie di danni o feriti.

Trema ancora la terra nella zona dei Campi Flegrei. Una nuova scossa è stata registrata oggi, 8 aprile 2026, poco dopo le 14,30. L'evento ha fatto registrare una magnitudo di 2.3 ad una profondità 0,6 chilometri. L'epicentro in via Suolo San Gennaro Agnano. Questa la nota del Comune di Pozzuoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Campi Flegrei, trema la terra all'alba: residenti svegliati da un boato Leggi anche: America's Cup, tir bloccati dai residenti a Bagnoli: "La terra trema e loro speculano e inquinano" | VIDEO CAMPI FLEGREI: Pozzuoli Si Alza Ancora, Il Porto Sta Scomparendo! | 06/03/2026 Temi più discussi: Due scosse di terremoto ai Campi Flegrei oggi 7 aprile, avvertite anche a Napoli; Cosa succede ai Campi Flegrei?; Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 3,3: sciame sismico ai Campi Flegrei; La terra torna a tremare nei Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.3 a Pozzuoli. La terra torna a tremare nei Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.3 a PozzuoliLa terra torna a tremare nell'area dei Campi Flegrei. Nelle prime ore di martedì 7 aprile una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata con epicentro nei pressi di Pozzuoli, riaccendendo ... ilvescovado.it Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3,3 avvia nuovo sciame sismico: Puzza di zolfoNuovo sciame sismico ai Campi Flegrei: diverse scosse di terremoto nell'area di Napoli, la più forte di magnitudo 3.3 ... virgilio.it Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita nel pomeriggio nell’area dei Campi Flegrei. L’evento è stato rilevato alle ore 14:38 dall’Osservatorio Vesuviano ed è stato sentito distintamente dalla popolazione in diversi comuni della zona flegrea e nei quarti - facebook.com facebook Terremoto a Napoli, i Campi Flegrei tornano a tremare: "Un forte odore di zolfo in strada" x.com