Campi Flegrei trema la terra all' alba | residenti svegliati da un boato

Una scossa di magnitudo 2 ha scosso i Campi Flegrei alle prime ore dell'alba, causando paura tra i residenti. La causa principale è un movimento sismico nel sottosuolo, che ha svegliato molte persone con un forte boato. L’evento si è verificato poco dopo le 4, mentre le famiglie cercavano di riprendere il sonno. Non ci sono ancora segnalazioni di danni, ma le autorità monitorano attentamente la situazione.

Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei. Alle prime luci dell'alba - poco dopo le 4 - l'Osservatorio vesuviano ha registrato una scossa di magnitudo 2.3 nel Golfo di Pozzuoli, ad una profondità di 3.8 chilometri. La scossa ha provocato un grosso boato che ha svegliato i residenti. Segnalazioni arrivano anche da diverse zone di Napoli. Questa la nota del Comune di Pozzuoli: "L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l'accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.3 ± 0.3, localizzato nel Golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 04:16 ora locale (UTC 03:16) del 22022026, alla profondità di 3.