In Campania, il piano Ferrobonus mira a sostenere il settore logistico regionale attraverso incentivi per il trasporto ferroviario. La strategia si propone di ridurre i costi di esportazione, puntando a rafforzare un eventuale hub nel Mediterraneo. Senza nuovi incentivi, il settore rischia di perdere competitività, mettendo a rischio la marginalità delle imprese che operano nel trasporto e nella logistica della regione.

? Punti chiave Come può il Ferrobonus regionale abbattere i costi di esportazione?. Perché la logistica campana rischia la marginalità senza nuovi incentivi?. Quali nodi strategici beneficeranno del passaggio merci dalla gomma ai binari?. Come influirà la nuova linea Napoli-Bari sulla competitività delle imprese locali?.? In Breve Simona Ceci e Pasquale Russo discutono l'incentivo con l'assessore Casillo.. Quota merci su ferro all'8% contro target Green Deal del 30% entro 2030.. Progetto punta a valorizzare gli interporti di Nola e Marcianise.. Strategia legata ai fondi regionali Campania Fers 2021-2027 e linea Napoli-Bari.. L’assessore Casillo ha discusso con i vertici di Assoferr e Conftrasporto la proposta di un Ferrobonus regionale per trasformare la Campania nel principale snodo logistico del Mediterraneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania, piano Ferrobonus: la sfida per un hub logistico nel Mediterraneo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Msc Crociere presenta alla Bmt la stagione 2026: Napoli hub strategico nel Mediterraneo

La svolta: l'ampliamento dell'hub logistico del Gruppo Alì si faràLa vicenda legata all'ampliamento dell'hub logistico del Gruppo Alì Supermercati di via Svezia a Padova è giunta ad una svolta decisiva.