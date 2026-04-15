La svolta | l' ampliamento dell' hub logistico del Gruppo Alì si farà

L’ampliamento dell’hub logistico del Gruppo Alì Supermercati di via Svezia a Padova ha raggiunto una fase definitiva. La questione, al centro di un procedimento legale, ha visto una decisione favorevole che conferma la realizzazione dei lavori. La conferma è arrivata dopo un iter giudiziario che ha chiarito la fattibilità dell’intervento, portando alla conclusione delle controversie in corso.

La vicenda legata all'ampliamento dell'hub logistico del Gruppo Alì Supermercati di via Svezia a Padova è giunta ad una svolta decisiva. Oggi 15 aprile il Tar del Veneto ha definito inammissibili i ricorsi contro la delibera con cui il consiglio comunale di Padova ha approvato l'avanzamento dei.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Nell’ex Cantoni di Legnano arriva GymBeam: il primo hub logistico in Italia da 15mila metri quadratiLegnano (Milano), 31 gennaio 2026 – Un nuovo hub da 15mila metri quadrati, nato per evadere fino a dodicimila ordini al giorno e rappresentare un... Meteo, Mario Giuliacci e la svolta del venerdì: che tempo farà a PasquaIl maltempo, che sta colpendo in questi giorni il Centro e il Sud Italia, lascerà spazio a un clima mite e stabile già a partire da domani, venerdì 3...