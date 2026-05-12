Camorra | nuovo agguato mortale a Ponticelli colpisce nuovamente la comunità

Nella zona di Ponticelli si è verificato un nuovo episodio di violenza legato alla criminalità organizzata, con un omicidio che ha colpito un uomo. La vittima è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco mentre si trovava in strada, e i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e fare luce sulla vicenda.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un nuovo grave episodio di violenza segna la cronaca di Napoli. Nella notte, il 51enne Antonio Musella, già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso con diversi colpi di pistola mentre si trovava a bordo della sua auto nella periferia est della città, precisamente in via Cupa Vicinale Pepe, nelle vicinanze di alcune case popolari. Secondo le prime ricostruzioni, Musella sarebbe stato avvicinato e bersagliato da uno o più killer. Le forze dell’ordine stanno investigando per chiarire la dinamica dell’accaduto e per capire se l’uomo fosse stato perseguitato prima dell’agguato.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Camorra: nuovo agguato mortale a Ponticelli colpisce nuovamente la comunità. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inaugurazione Spazio Famiglie a Ponticelli: un nuovo punto di inclusione per la comunità.Inaugurazione Spazio Famiglie a Ponticelli: un nuovo punto di inclusione per la comunità. Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso un 20enne(Adnkronos) – Agguato questa mattina nella periferia est di Napoli: ucciso un 20enne. Si parla di: La camorra torna a sparare e uccidere: agguato mortale a Ponticelli; Agguato mortale nella notte a Ponticelli: ucciso con 5 colpi di pistola Antonio Musella. Agguato in strada a San Giovanni a Teduccio. La vittima legata al clan RinaldiI suoi precedenti, per reati contro il patrimonio, con la camorra non avevano niente a che fare. Ma Salvatore De Marco, trentaquattro anni, trafitto mortalmente da diversi colpi d'arma da fuoco mentre ... rainews.it