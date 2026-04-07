Napoli agguato a Ponticelli | ucciso un 20enne

Questa mattina, poco dopo le cinque, un uomo di 20 anni è stato colpito durante un agguato nella zona di Ponticelli, nella periferia est di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale, che hanno raggiunto via Carlo Miranda, vicino a un bar. La vittima è stata soccorsa ma è deceduta poco dopo. Indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto.

(Adnkronos) – Agguato questa mattina nella periferia est di Napoli: ucciso un 20enne. Poco dopo le 5 di oggi, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Carlo Miranda, nei pressi di un bar di Ponticelli. Sconosciuti in scooter hanno esploso alcuni proiettili, colpendo al torace il 20enne. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania ed è lì che è morto. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire dinamica e matrice. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Agguato nella notte a Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola a PonticelliLa vittima si chiamava Fabio Ascione: il 20enne è morto dopo il trasporto in ospedale. Ponticelli, agguato all’alba: ucciso il 20enne Fabio Ascione all’esterno di un barAgguato all'alba nei pressi del bar Lively di via Carlo Miranda a Napoli, a Ponticelli, al confine con il comune di Cercola. Il ragazzino ucc1s0 come un boss: la storia d Giovanni Gargiulo, 14 anni Temi più discussi: Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso un 20enne; Napoli, ucciso Fabio Ascione: agguato all'alba a Ponticelli. Il ventenne colpito al torace dal commando killer in scooter; Agguato a Ponticelli: ucciso un 20enne; Agguato nella notte a Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola a Ponticelli. Far West a Napoli, agguato a Ponticelli: 20enne ucciso a colpi di pistolaAgguato questa mattina nella periferia est di Napoli: ucciso 20enne. Poco dopo le 5 di oggi, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in vi ... affaritaliani.it Agguato nella notte a Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola a PonticelliLa vittima si chiamava Fabio Ascione: il 20enne è morto dopo il trasporto in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Comando provinciale di Napoli. fanpage.it I giocatori del Napoli non chiudono la porta a Romelu Lukaku. L'attaccante è di fatto fuori rosa dopo l'assenza ingiustificata in allenamento durante la sosta nazionali. Spinazzola, però, continua ad aspettarlo: «So quanto ha sofferto» E anche Politano è d'acc x.com Due scosse di terremoto si sono verificate nella notte a Napoli, zona Campi Flegrei, svegliando la popolazione alle 4.32. La prima scossa, sussultoria di magnitudo 3.3, è stata seguita da una seconda di entità minore di magnitudo 2.6 alle ore 4.38. Attualment - facebook.com facebook