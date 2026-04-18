Domani, sabato 18 aprile 2026, alle ore 15:00, a Ponticelli si terrà l’inaugurazione di un nuovo Spazio Famiglie, un centro pensato per offrire supporto e servizi alla comunità locale. L’apertura mira a creare un punto di riferimento per le famiglie e le persone che vivono nel quartiere, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale. La cerimonia coinvolgerà rappresentanti istituzionali e membri della comunità.

"> Domani, sabato 18 aprile 2026, alle ore 15:00, Napoli accoglierà il nuovo Spazio Famiglie Ponticelli, un centro dedicato all’inclusione e al supporto sociale. L’inaugurazione avverrà alla presenza del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e si terrà presso gli accessi di via Flauto Magicovia Carmen. Con questa iniziativa, si mira a creare un punto di riferimento solido nel quartiere di Ponticelli, offrendo servizi e attività che rispondano alle esigenze della comunità locale. Un centro di sostegno per la comunità di Ponticelli. Lo Spazio Famiglie è il risultato di un’iniziativa promossa dalla Fondazione Città Nuova in collaborazione con il Comune di Napoli e l’ANCI.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Inaugurazione Spazio Famiglie a Ponticelli: un nuovo punto di inclusione per la comunità.

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