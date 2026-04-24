Ieri mattina, un camion ha disperso alcuni polli vivi sull’asfalto all’uscita della superstrada 76, nello svincolo di Moie. La perdita del carico ha causato alcune proteste tra i residenti della zona, che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenute le autorità per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle cause dell’incidente o alle eventuali conseguenze per gli animali coinvolti.

Ancora polli sull’asfalto. Ieri un camion ha perso parte del carico all’uscita della superstrada 76, svincolo di Moie. Animali diretti, con ogni probabilità, a uno stabilimento di macellazione. Alcuni, dopo la caduta, erano ancora vivi. A immortalarli un cittadino che ha inviato lo scatto alla Lav di Ancona. "È un problema ricorrente in zona. Ogni settimana è così, non è più tollerabile", denunciano dall’associazione. Una volontaria si è recata sul posto per cercare di salvare i sopravvissuti prima che venissero investiti. Ma dopo neanche 30 minuti non c’era più nulla. "Ripuliscono quasi subito perché sennò trovano rogne", spiega la Lav. Nel mirino i trasporti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Camion perde il carico di polli vivi in strada: scatta la protesta

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