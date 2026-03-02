Incidente nel sottopasso della bretella a Borgaro Torinese | furgone perde il carico disagi per il traffico

Oggi a Borgaro Torinese un furgone ha perso il carico di masserizie nel sottopasso della provinciale 501, causando disagi al traffico. La polizia locale è intervenuta prontamente per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. L’incidente si è verificato questa mattina, in direzione della tangenziale nord, con il traffico che ha subito rallentamenti. Nessuno è rimasto ferito.

La polizia locale di Borgaro Torinese è intervenuta con tempestività nella mattinata di oggi, lunedì 2 marzo 2026, a seguito di una perdita di carico (sostanzialmente masserizie) da parte di un furgone in transito nel sottopasso della provinciale 501, in direzione della tangenziale nord. Gli agenti si sono occupati della gestione della viabilità mentre si provvedeva a mettere la situazione in sicurezza con la rimozione dei pezzi caduti sulla sede stradale. In tarda mattinata la tratta è stata riaperta completamente al traffico. Alla fine la circolazione è stata difficoltosa per circa un'ora.