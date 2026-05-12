Cambiare corsia non è come passare con il rosso | Il giudice di pace annulla la multa del Velocar

Il giudice di pace di Pescara ha annullato una multa inflitta a un automobilista che aveva cambiato corsia in un incrocio. La decisione riguarda un episodio avvenuto il 13 gennaio 2025, quando il veicolo chiamato Velocar aveva multato un conducente per aver modificato corsia. La sentenza sottolinea che spostarsi da una corsia all’altra non costituisce di per sé un’infrazione come il passaggio con il semaforo rosso.

Sbagliare, o comunque cambiare corsia non equivale a passare con il rosso. È questo, in sintesi, il principio affermato dal giudice di pace di Pescara Gaetano Marano che ha accolto il ricorso di un automobilista multato dal Velocar il 13 gennaio 2025 all’incrocio tra viale Luisa d’Annunzio e.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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