La multa del Velocar è illegittima Nuova sentenza del giudice di pace Lo strumento installato a Metaurilia non è omologato

Un nuovo pronunciamento giudiziario ha stabilito che la multa per eccesso di velocità contestata a un veicolo a Metaurilia è illegittima. La sentenza del giudice di pace si basa sul fatto che lo strumento elettronico impiegato per il rilevamento non era omologato. La questione riguarda quindi la validità delle sanzioni emesse in assenza di dispositivi ufficialmente certificati.

FANO La multa per eccesso di velocità contestata dalla polizia locale di Fano è illegittima perché lo strumento elettronico utilizzato per rilevare l’infrazione non è omologato dal Ministero dello sviluppo economico e, perciò, non risponde ai requisiti prescritti dalla legge. È questo il contenuto dell’ultima sentenza del giudice di pace di Fano (numero 512026 del 27 febbraio scorso) che ha accolto il ricorso di un’automobilista, promosso dall’avvocato Francesco Galanti di Marotta. Il Comune paga le spese legali L’infrazione era stata rilevata nel 2025 dal cosiddetto Velocar, l’apparecchio installato dall’amministrazione comunale sulla statale Adriatica a Metaurilia (un analogo strumento si trova sulla Flaminia a Cuccurano). 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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