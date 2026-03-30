Un automobilista ha fatto ricorso contro una multa rilevata dall’autovelox installato sulla SS 16 a Cesenatico, ottenendo l’annullamento da parte del giudice di pace di Forlì. La decisione si basa sulla valutazione che l’approvazione e l’omologazione dell’autovelox non siano equipollenti, portando alla nullità della sanzione. La vicenda riporta l’attenzione sulla validità delle apparecchiature di rilevamento della velocità sulla strada.

Si registra una sentenza del giudice di pace di Forlì che ha dato ragione ad un automobilista che ha fatto ricorso, annullando la multa. Tutto verte sulla questione, ormai annosa, dell'omologazione dell'apparecchio Si torna a parlare dell'ormai 'famoso' autovelox installato lungo la Statale Adriatica (Ss 16) a Cesenatico, si registra infatti una sentenza del giudice di pace di Forlì che ha dato ragione ad un automobilista che ha fatto ricorso, la multa è stata annullata. Nell'udienza del 25 marzo è stato trattato il ricorso di un automobilista che ha eccepito la nullità del verbale per eccesso di velocità per "mancata omologazione" dell'apparecchio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Autovelox sulla Ss 16, il giudice di pace annulla la multa: "Approvazione e omologazione non equipollenti"

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