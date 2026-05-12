Calvera celebra il tango | nasce il festival per Josè Libertella

È stato annunciato il festival dedicato a Josè Libertella, il musicista lucano che ha raggiunto la fama a Buenos Aires. L’evento intende celebrare la figura di Libertella, ormai considerato una leggenda nel mondo del tango. Il festival si concentrerà anche sulle potenzialità della musica e della cultura per sviluppare le economie delle zone interne della Basilicata. La manifestazione si terrà nel prossimo mese e coinvolgerà artisti e appassionati da diverse regioni.

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? Punti chiave Chi era il musicista lucano diventato una leggenda a Buenos Aires?. Come può il tango trasformare l'economia delle aree interne della Basilicata?. Quale opera d'arte verrà svelata per onorare la memoria del maestro?. Perché la sinergia tra Calvera e Policoro è fondamentale per il festival?.? In Breve Inaugurazione il 14 maggio con conferenza di Pasquale Bartolomeo e intervento di Nicola Corona.. Inaugurazione con scultura di Antonio Cillis e musica di don Nicola del Arrabal.. Lezioni e milonga a Policoro con Daniel Canuti e la cantante Marcela Garcia.. Programma dal 14 al 16 maggio tra Calvera e l'Hotel San Vincenzo.. Il 14 maggio 2026 alle ore 17:00, Calvera darà il via ufficiale al Festival Tango delle Radici Josè Libertella con una conferenza stampa presieduta dal sindaco Pasquale Bartolomeo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calvera celebra il tango: nasce il festival per Josè Libertella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Asti celebra l’Albania: nasce il festival che unisce le cultureLa città di Asti si trasformerà in un punto di contatto tra le sponde dell’Adriatico e il cuore del Piemonte nei giorni 18 e 19 aprile. Festival Intersezioni, chiusura al Teatro Sangiorgi con il modern tango del Novafonic quartetSi chiude il sipario sulla quinta edizione di InterSezioni, il festival catanese dedicato alla musica contemporanea organizzato dalla Camerata...