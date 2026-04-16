Festival Intersezioni chiusura al Teatro Sangiorgi con il modern tango del Novafonic quartet

Si è conclusa la quinta edizione di InterSezioni, il festival catanese dedicato alla musica contemporanea. La chiusura è avvenuta al Teatro Sangiorgi con un concerto del Novafonic Quartet, gruppo specializzato nel modern tango. La manifestazione è stata organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana e ha ricevuto il finanziamento del Ministero della Cultura, con il supporto del Teatro Massimo Bellini di Catania. La kermesse si è svolta in otto giorni.

Si chiude il sipario sulla quinta edizione di InterSezioni, il festival catanese dedicato alla musica contemporanea organizzato dalla Camerata Polifonica Siciliana grazie al finanziamento del Ministero della Cultura e alla collaborazione del Teatro Massimo Bellini di Catania, che in otto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Bandoneon 2.0, il nuevo tango del Novafonic QuartetSi chiude il sipario sulla quinta edizione di InterSezioni, il festival catanese dedicato alla musica contemporanea organizzato dalla Camerata... Festival InterSezioni, al Sangiorgi il suono world dell'Alkantara MediOrkestraConiugare l’espressione artistica con la riflessione sociale, utilizzando il linguaggio universale del jazz per creare ponti culturali e promuovere... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Al festival InterSezioni l’intrigante viaggio in musica dell’ensemble Crossroads; Akis e l'amore diventato leggenda siciliana; Si chiude InterSezioni con Bandoneon 2.0: il tango diventa contemporaneo al Teatro Sangiorgi; EstOvest dell’ensemble Crossroads al Museo Diocesano. Festival InterSezioni, a Catania EstOvest, l’omaggio dell’Ensemble Crossroads ai nuovi autori classici euroasiaticiInterSezioni, il festival catanese dedicato alla musica contemporanea si sposta per una sera al Museo Diocesano di Catania che giovedì 9 aprile alle ore 20.30 ospita il concerto EstOvest di […] ... blogsicilia.it Bandoneon 2.0 Tango Eterno Novafonic Quartet - Fabio Furia Bandoneon Chiusura festival #intersezioni Ven 17 aprile 20.30 Teatro Sangiorgi Catania Prevendite su www.yeventi.com facebook