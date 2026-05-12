Calendario scolastico Basilicata 2026-2027 | lezioni dal 16 settembre all’8 giugno Le novità
La Giunta regionale della Basilicata ha ufficialmente approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027. Le lezioni sono previste dal 16 settembre 2026 fino all’8 giugno 2027. Sono state introdotte alcune novità rispetto agli anni precedenti, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati comunicati. La pianificazione delle attività scolastiche segue le disposizioni regionali per il prossimo ciclo didattico.
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il calendario scolastico 2026-2027. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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