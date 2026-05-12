Calendario scolastico Basilicata 2026-2027 | lezioni dal 16 settembre all’8 giugno Le novità

La Giunta regionale della Basilicata ha ufficialmente approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027. Le lezioni sono previste dal 16 settembre 2026 fino all’8 giugno 2027. Sono state introdotte alcune novità rispetto agli anni precedenti, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati comunicati. La pianificazione delle attività scolastiche segue le disposizioni regionali per il prossimo ciclo didattico.

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