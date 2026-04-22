Calendario Mondiali curling misto 2026 | orari programma tv streaming quando gioca l’Italia

I Mondiali di curling doppio misto del 2026 si terranno a Ginevra, in Svizzera, dal 25 aprile al 2 maggio. La competizione coinvolgerà diverse nazionali e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming online. La manifestazione si svolgerà su un impianto dedicato, con un calendario che prevede diverse partite, tra cui anche quelle che vedranno protagonista la nazionale italiana.

I Mondiali 2026 di curling doppio misto si disputeranno sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) da sabato 25 aprile a sabato 2 maggio. La stagione di questo sport giunge alla sua naturale conclusione con l’ultima rassegna iridata in programma, a ormai tre mesi di distanza dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Chi riuscirà a chiudere l’annata agonistica con il sorriso e a festeggiare una medaglia in terra elvetica? Alcune coppie saranno uguali a quelle viste ai Giochi, mentre altri Paesi cambieranno per l’occasione. L’Italia vuole sognare in grande con Amos Mosaner e Stefania Constantini, che saranno chiamati a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e che si presenteranno all’appuntamento dopo essersi messi al collo il bronzo a cinque cerchi, senza dimenticarsi che entrambe hanno preso parte ai Mondiali di genere.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Mondiali curling misto 2026: orari, programma, tv, streaming, quando gioca l’Italia Notizie correlate Calendario Mondiali curling 2026: programma, orari, tv, streaming, quando gioca l’ItaliaL’Italia si presenterà con grandi motivazioni ai Mondiali 2026 di curling maschile, che andranno in scena a Ogden (USA). Mondiali curling femminile 2026: il calendario delle partite dell’Italia. Orari, programma, tv, streamingL’Italia si presenterà con grandi motivazioni ai Mondiali 2026 di curling femminile, che andranno in scena a Calgary (Canada). Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Mondiali di Curling 2026 nel doppio misto: Stefania Constantini e Amos Mosaner, il calendario delle partite e dove vedere; Calendario Mondiali curling misto 2026: orari, programma, tv, streaming, quando gioca l’Italia. Calendario Mondiali curling misto 2026: orari, programma, tv, streaming, quando gioca l’ItaliaI Mondiali 2026 di curling doppio misto si disputeranno sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) da sabato 25 aprile a sabato 2 maggio. La stagione di questo sport giunge alla sua naturale conclusione con l ... oasport.it Curling, Constantini e Mosaner iscritti ai Mondiali di doppio misto! Obiettivo bis iridato per gli azzurriLa coppia d'oro del curling italiano sta per tornare sul ghiaccio in occasione dei Campionati Mondiali 2026 di doppio misto, in programma a Ginevra da ... oasport.it #pugilato I mondiali #under19 hanno luogo e calendario facebook