Calciomercato Roma asta per Wesley | City Real e Barça sul brasiliano

La Roma si trova al centro di un’asta di calciomercato per Wesley, il terzino destro brasiliano che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione di diversi grandi club europei. Le società coinvolte sono il City, il Real Madrid e il Barcellona, tutte interessate al giocatore. La trattativa si preannuncia intensa e potrebbe portare a sviluppi nelle prossime settimane. Wesley è considerato uno dei profili più promettenti tra i difensori emergenti.

La Roma si prepara a gestire un’estate rovente attorno al nome di Wesley, il terzino destro brasiliano diventato in pochi mesi uno dei profili più ambiti dell’intero panorama calcistico continentale. Secondo quanto rivelato dal portale CaughtOffside, le prestazioni del difensore hanno innescato un vero e proprio scontro tra i colossi d’Europa, con il Manchester City, il Barcellona e il Real Madrid pronti a darsi battaglia per assicurarsi il talento classe 2003. L’interesse non si limita però ai soli club di prima fascia, poiché anche realtà emergenti della Premier League come Newcastle, Arsenal e Tottenham avrebbero iniziato a monitorare con insistenza l’evoluzione del calciatore, attratte da una crescita tecnica che appare inarrestabile.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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