Nel match dell’Olimpico, Wesley, esterno della Roma, ha aperto le marcature con un tiro a giro che si è insaccato sul palo lontano, lasciando immobile il portiere avversario. La Juventus si trova ora in svantaggio mentre il gioco prosegue. La partita è in corso e il risultato si sta delineando sul campo.

Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara un’offerta per Locatelli. Le ultime Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City.». Cosa ha detto Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol Wesley: destro a girare sul palo lontano, Perin non può nulla sulla perla del brasiliano. Juve sotto a Roma

È nata una stella? Il primo gol del brasiliano da 35 milioni è una perlaÈ stato uno dei colpi a sorpresa dell'ultimo mercato in Premier League ed era stato anche accostato alla Lazio, prima di approdare al Bournemouth.

Gol Mazzitelli: girata improvvisa in area di rigore, Perin battuto. Juve sotto all’Unipol Domusdi Redazione JuventusNews24Gol Mazzitelli su pennellata di Gaetano: la girata del centrocampista sblocca la gara.

Una selezione di notizie su Gol Wesley.

Temi più discussi: Roma-Cremonese, le pagelle: Cristante, gol e assist da 7,5. Male Sanabria: 4,5; Rassegna Stampa | Wesley di nuovo in gruppo: con la Cremonese è anche lui un'opzione; Trenino Wesley e il recupero last minute: è pronto per la Cremonese; Le pagelle di Roma-Cremonese 3-0: ancora sapore di Malen.

Alla Roma di Gasp basta un gol di Wesley: il Bologna perde partita e ImmobileLa Roma c’è, nel segno di Gasp e di una teoria Fast&Furious messa subito in pratica. I giallorossi conducono praticamente la gara e con Wesley (e una Lucumata: retropassaggio inspiegabile e suicida ... gazzetta.it

Gol da cineteca di Bonazzoli, Allegri KO alla ‘prima’. La Roma stende il Bologna grazie a WesleyLa prima sorpresa del campionato di Serie A si materializza a San Siro. Trascinata dal super gol di Bonazzoli, la Cremonese stende il nuovo Milan di Massimiliano Allegri battendo i rossoneri con il ... calciomercato.it

72’ | Brutte notizie dopo il gol per la Roma: si fa male Wesley, dentro Tsimikas. Termina anche la partita di Malen, entra Vaz #NapoliRoma 1-2 #ASRoma x.com

Roma vuole risalire… ma l’Europa bussa forte Wesley è già un caso: gol all’esordio, chiamata in Seleção e ora Guardiola lo punta al City si parla di 50M. Da parcheggiatore nel ristorante di famiglia a “uomo mercato” in 5 anni: film vero La Roma però - facebook.com facebook