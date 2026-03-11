Roma asta per N’Dicka | Premier e Barca sul difensore da 50 milioni

L’asta internazionale per Evan N’Dicka è iniziata, con il difensore ivoriano che ha attirato l’interesse di diversi club di alto livello. La cifra richiesta si aggira intorno ai 50 milioni di euro, e tra le squadre coinvolte ci sono club della Premier League e il Barcellona. La trattativa è in corso, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità.

Pressione delle Big: N'Dicka nel mirino del mercato estivo. Massara fissa il prezzo, ma serve una maxi-cessione per i paletti UEFA. L'asta internazionale per Evan N'Dicka è ufficialmente aperta: le prestazioni dominanti del difensore ivoriano hanno scatenato l'offensiva dei top club di Premier League e del Barcellona. Con tre reti consecutive nelle ultime tre uscite, il centrale si è consacrato come pilastro assoluto della Roma, secondo per impatto realizzativo solo alla rivelazione Donyell Malen (6 gol in 7 match). Un rendimento che...