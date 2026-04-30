Nella prossima finestra di calciomercato si registrano i primi sondaggi per rinforzare l’attacco della squadra. Tra le possibilità, si segnala un interesse per un giocatore del Real Madrid, con un sondaggio avviato nei confronti di un centrocampista. La priorità del club resta il rafforzamento del reparto offensivo, come già indicato nelle settimane passate, con l’attenzione rivolta alle trattative che coinvolgono anche altri club di alta fascia.

Cominciano a scaldarsi motori per la prossima finestra estiva di calciomercato. Come anticipato già nel mese di gennaio, su tutti dallo stesso Luciano Spalletti, il reparto con il maggior bisogno di un rinforzo è ancora l’ attacco. A causa dell’insicurezza riguardo la possibile permanenza di Dusan Vlahovic, la bocciatura totale di Lois Openda, e quella a metà di Jonathan David, l’allenatore toscano esige dalla società un nome di peso per la prossima stagione. La Juve in cerca di nomi in Spagna: attenzionate Barcellona e Real Madrid. Non si smuove dalla cima della lista dei desideri il nome di Robert Lewandowsky. L’attaccante attualmente in forze ai blaugrana dovrebbe lasciare il club catalano a fine stagione, a meno di sorprese.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, nome a sorpresa per l’attacco: sondaggio per Gonzalo Garcia del Real Madrid

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