Calciomercato Inter LIVE | pronto il rinnovo di Bisseck il Marsiglia riscatta Pavard?

Sul fronte del calciomercato dell'Inter, si parla di un possibile rinnovo per Bisseck, mentre il Marsiglia ha deciso di riscattare Pavard. La redazione di Inter News 24 sta seguendo da vicino le trattative in corso, con aggiornamenti in tempo reale su incontri e affari conclusi. La situazione resta in evoluzione, con notizie che si susseguono durante tutta la giornata.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI' 11 MARZO.