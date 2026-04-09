Calciomercato Inter il Marsiglia boccerà Pavard
Secondo fonti vicine all'Olympique Marsiglia, alla fine della stagione il club francese non acquisterà il difensore ex Inter Benjamin Pavard. La decisione è stata comunicata ai rappresentanti del giocatore, che non riceveranno l'offerta di riscatto del cartellino. Pavard, arrivato in prestito dall'Inter, non proseguirà quindi con la squadra francese al termine dell’attuale campionato.
Notizie negative di calciomercato provenienti dalla Francia: secondo i ben informati a fine stagione l’Olympique Marsiglia non riscatterà l’ex difensore dell’Inter Benjamin Pavard. Un tesoretto – intorno ai quindici milioni di euro, utili a riscattare Manuel Akanji – che quindi non entrerà nelle casse nerazzurre. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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