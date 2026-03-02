Calciomercato Inter LIVE | le novità su Solet verso l’estate

Sul calciomercato dell'Inter, si susseguono aggiornamenti su varie trattative in corso. Le fonti indicano che il club sta lavorando per definire alcune operazioni, con incontri già programmati e trattative in fase avanzata. Tra le indiscrezioni, si parla di un possibile arrivo di un difensore e di incontri con vari agenti. La sessione estiva si avvicina e le trattative continuano a essere al centro dell'attenzione.

