Calciomercato Inter LIVE | Solet nome caldo per la difesa Marotta tentato da Ederson

Sul calciomercato dell'Inter si susseguono diverse voci. Tra i nomi più caldi per la difesa figura un difensore centrale, mentre il dirigente del club è interessato a un portiere. Sono in corso trattative e incontri con vari giocatori, con alcune operazioni che sembrano prossime alla conclusione. La sessione di mercato è caratterizzata da continui aggiornamenti e indiscrezioni sulle trattative in corso.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI’ 10 APRILE Ederson e la tentazione Inter: Marotta prova lo sgambetto all’Atletico Madrid per il brasiliano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Solet nome caldo per la difesa, Marotta tentato da Ederson Calciomercato Inter, Kone nome caldo: spunta l’intreccio con Frattesi, la strategia di Marotta e Ausiliodi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Frattesi per arrivare a Manu Koné della... Calciomercato Inter, Solet e non solo: tutti i nomi per la difesa. E torna un vecchio pallinodi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, Oumar Solet è il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio per la difesa ma non è l’unico. Temi più discussi: Calciomercato – Inter-Barcellona, idea scambio Bastoni-Dani Olmo: le ultimissime; Inter, arriverà un colpo a zero? Di Marzio: Occhio a questo nome: i nerazzurri hanno…; Biasin: Inter, Solet nella short list per la difesa 26/27: i dirigenti pensano che sia…; Calciomercato Inter: il via con il rinnovo a Cristian Chivu. Solet, affare da 25 milioni tra ambizioni dell’Inter e richieste dell’Udinese: spunta un ostacolo legale che complica tuttoSolet, affare da 25 milioni tra ambizioni dell’Inter e richieste dell’Udinese: spunta un ostacolo legale che complica tutto ... calcionews24.com Calciomercato Udinese - Solet verso l'Inter di Marotta: ecco i dettagli dell'affare per BiasinOumar Solet sembra avvicinarsi sempre di più alla casacca neroazzurra del club di Milano. Non perdiamo un secondo ed ecco i dettagli ... mondoudinese.it Pio Esposito é il nuovo Pianmonti #pioesposito #inter #seriea #CalcioMercato - facebook.com facebook Bastoni riconferma che vuole solo l’Inter e stare all’Inter. Questo è il suo desiderio. #fontidellefonti #calciomercato #inter x.com