calcio terza categoria il ponte a elsa conferma il suo primato bene il marcialla scivolone del calasanzio

Nel campionato di Terza Categoria pisana, il Ponte a Elsa ha vinto in trasferta contro La Fornace grazie a un gol di Giomarelli, mantenendo così il primato nel girone B con un punto di vantaggio sulla Stella Azzurra. Il Marcialla ha ottenuto una buona prestazione, mentre il Calasanzio ha subito una sconfitta.

Una rete di Giomarelli ha permesso al Ponte a Elsa di sbancare il campo de La Fornace e di mantenere la vetta del girone B di Terza Categoria pisana con un punto sulla Stella Azzurra. Nello stesso raggruppamento pari per il Gavena Giovani a Treggiaia. Un 2-2 firmato da Cissè e Souleymane. Il Giovani Fucecchio 2000 cade invece 4-1 in casa del più quotato Perignano (rete di Cerri su rigore). Bianconeri che torneranno in campo stasera alle 21 a Ponsacco contro l’Atletico Le Melorie per il recupero della 20esima giornata. Nel girone A di Firenze, l’unico successo dei team locali è quello del Marcialla City. Grazie ai centri di Maravigli e Cirri, entrambi serviti da Andreotti, la squadra di mister Signorini ha regolato 2-0 l’Avane, agganciando al nono posto a quota 30 l’Afrorenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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