Calcio serie D ora i play out con il Poggibonsi L’Orvietana esce imbattuta Ma non basta per la salvezza

Da sport.quotidiano.net 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calcio di serie D, l’Orvietana ha concluso la partita contro il Terranuova Traiana con un pareggio 0-0. La partita si è giocata allo stadio locale, con entrambe le squadre schierate con formazioni 3-5-2. Tra i titolari c’erano Pagnini tra i pali, Benucci e Saltalamacchia in difesa, e Marin con Lamaj e Sesti a centrocampo. La gara si è decisa solo negli ultimi minuti con alcuni cambi effettuati da entrambe le squadre.

TERRANUOVA TRAIANA 0 ORVIETANA 0 TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Benucci, Saltalamacchia, Senzamici; Marin (45’st Lamaj), Sesti (36’st Cardo), Cioce, Mannella, Simonti (24’st Batignani); Iaiunese (21’st Fantoni), Bruni (29’st Innocenti). A disp.: Rosadi, Boccardi, Lamai, Baldini. All.: Becattini. ORVIETANA (4-3-1-2): Formiconi; Canini (14’st Tittocchia), Berardi, Ricci, Mauro; Simic (8’st Lobrano), Arsenijevic (33’st Marchegiani), Sforza; Tilli (21’st Citarella); Caon, Nhaga (17’st Panattoni). A disp: Porta, Tronci, Ciavaglia, Savshak. All.: Pascali. ARBITRO: Atanasov di Verona (Lorenzon di Treviso – Popovic di Padova). NOTE: Angoli: 10-9; Recupero: pt 1’, st 5’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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