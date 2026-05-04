Calcio serie D ora i play out con il Poggibonsi L’Orvietana esce imbattuta Ma non basta per la salvezza

Nel calcio di serie D, l’Orvietana ha concluso la partita contro il Terranuova Traiana con un pareggio 0-0. La partita si è giocata allo stadio locale, con entrambe le squadre schierate con formazioni 3-5-2. Tra i titolari c’erano Pagnini tra i pali, Benucci e Saltalamacchia in difesa, e Marin con Lamaj e Sesti a centrocampo. La gara si è decisa solo negli ultimi minuti con alcuni cambi effettuati da entrambe le squadre.

TERRANUOVA TRAIANA 0 ORVIETANA 0 TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Benucci, Saltalamacchia, Senzamici; Marin (45’st Lamaj), Sesti (36’st Cardo), Cioce, Mannella, Simonti (24’st Batignani); Iaiunese (21’st Fantoni), Bruni (29’st Innocenti). A disp.: Rosadi, Boccardi, Lamai, Baldini. All.: Becattini. ORVIETANA (4-3-1-2): Formiconi; Canini (14’st Tittocchia), Berardi, Ricci, Mauro; Simic (8’st Lobrano), Arsenijevic (33’st Marchegiani), Sforza; Tilli (21’st Citarella); Caon, Nhaga (17’st Panattoni). A disp: Porta, Tronci, Ciavaglia, Savshak. All.: Pascali. ARBITRO: Atanasov di Verona (Lorenzon di Treviso – Popovic di Padova). NOTE: Angoli: 10-9; Recupero: pt 1’, st 5’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio serie D, ora i play out con il Poggibonsi. L’Orvietana esce imbattuta. Ma non basta per la salvezza Notizie correlate Calcio Serie D. Il Poggibonsi ci prova, ma niente da fare contro Cannara: salvezza a rischioCANNARA 3 POGGIBONSI 2 CANNARA: Di Vincenzo, Vergara (12’ st Cardoni), Schvindt, Montero, Fumanti, Gueye, Roselli, Fracassini, Coviello (45’ st... Leggi anche: Calcio serie D. Poggibonsi, il ruggito di Boriosi: "Al lavoro per la salvezza» Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il vincitore del Pallone d'Oro Serie D 25/26 è Simone D'Anna; Calcio serie D, il Chieti vince a Senigallia ma ora arriva la penalizzazione, pari per Teramo, L'Aquila e Giulianova; Desenzano, ora è tutto vero: prima storica promozione in serie C; Serie D, atto finale: verdetti già scritti in testa e in coda, oggi si definiscono le griglie play off e play out. Serie D. Il Sondrio scende in Eccellenza. E ora ombre sul futuro societarioSconsolato il patron Rigamonti Mi sono sentito abbandonato. Serve maggior sostegno. da parte di istituzioni e sponsor. ilgiorno.it Milan Futuro devastante, 10-1 alla Vogherese: ora i playoff contro il ChievoVittoria roboante del Milan Futuro nell'ultima giornata del Girone B di Serie D: i rossoneri battono 10-1 la Vogherese e concludono il campionato con quarto posto in classifica. Al Chinetti di Solbiat ... calciomercato.com Calcio serie C. I rossoblù mercoledì 6 maggio in casa contro gli abruzzesi, che hanno eliminato il Gubbio 2-1 #IoSeguoTgr - facebook.com facebook Calcio Serie A: Juventus-Hellas Verona 1-1. Scaligeri in vantaggio nel primo tempo. I bianconeri trovano il pareggio solo secondo tempo grazie a Dusan Vlahovic, che torna al gol dopo 6 mesi. x.com