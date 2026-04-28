Verso Inter-Parma a 37 anni dall’ultimo scudetto vinto in casa

Da ilprimatonazionale.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo incontro tra queste due squadre segna un anniversario particolare: sono passati 37 anni dall’ultimo campionato vinto dalla squadra di casa. La data dell’ultima vittoria risale al 28 maggio 1989, mentre la sfida attuale è prevista per il 3 maggio 2026, a meno che le cose non cambino. Da allora, sono trascorsi quasi quattro decenni senza un titolo nazionale per la squadra locale.

Dal 28 maggio 1989 al 3 maggio 2026 – sempre che Inter-Parma riesca ad incanalarsi nel verso giusto. Mese più, mese meno, trentasetta anni esatti. Dalla rete di Lothar Matthaus – che a sette giri di lancette dal termine decise lo scontro diretto con il Napoli e portò nella Milano Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. Inter-Roma 202425, N’dicka strattona Bisseck.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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