Verso Inter-Parma a 37 anni dall’ultimo scudetto vinto in casa

Il prossimo incontro tra queste due squadre segna un anniversario particolare: sono passati 37 anni dall’ultimo campionato vinto dalla squadra di casa. La data dell’ultima vittoria risale al 28 maggio 1989, mentre la sfida attuale è prevista per il 3 maggio 2026, a meno che le cose non cambino. Da allora, sono trascorsi quasi quattro decenni senza un titolo nazionale per la squadra locale.

Dal 28 maggio 1989 al 3 maggio 2026 – sempre che Inter-Parma riesca ad incanalarsi nel verso giusto. Mese più, mese meno, trentasetta anni esatti. Dalla rete di Lothar Matthaus – che a sette giri di lancette dal termine decise lo scontro diretto con il Napoli e portò nella Milano Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. Inter-Roma 202425, N’dicka strattona Bisseck.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Verso Inter-Parma, a 37 anni dall’ultimo scudetto vinto in casa Notizie correlate Leggi anche: Napoli, il sogno Scudetto finisce a Parma: ecco perché Conte ha già vinto Inter, patto scudetto e rinascita: il 5-2 alla Roma lancia la volata finale verso lo Scudettodi Redazione Inter News 24Inter, dopo le nubi delle ultime settimane, il gruppo nerazzurro si compatta intorno a Chivu per blindare il primato La... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter in campo: primo allenamento verso il match con il Parma; SERIE A ENILIVE | INTER-PARMA: INFO PREVENDITA SETTORE OSPITI; Inter, riecco Lautaro: domani in gruppo, poi a disposizione per la sfida scudetto al Parma; L’Inter frena: il Torino rimonta da 0-2 a 2-2. Ma basterà vincere con il Parma e sarà scudetto | Le combinazioni. Sky - Verso Inter-Parma, ottimismo per la convocazione di LautaroDomani, alla ripresa degli allenamenti alla Pinetina, si capiranno meglio le condizioni del capitano dei nerazzurri in vista della gara di domenica ... fcinternews.it Inter-Parma: info bigliettiIl prezzo di 35,00 euro (più le commissioni) è il costo del titolo di ingresso del Settore Ospiti (Terzo Anello Blu, capienza: 4.361 posti) dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita è valida ... sportparma.com Finisce 2-2 tra Torino-Inter! Peccato eravamo avanti 0-2! Per lo scudetto aritmetico manca solo 3 punti, una vittoria contro il Parma, ma, potrebbe arrivare prima in base ai risultati di Napoli e Milan. Verso l'obiettivo #ForzaInter . Grazie, grazie, graz facebook