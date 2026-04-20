Trofeo Città di Bergamo al via la 49ª edizione | in campo 24 squadre giovanili

Dal 1° maggio è iniziata la 49ª edizione del Trofeo Città di Bergamo, un torneo di calcio riservato alle squadre giovanili. Partecipano 24 squadre provenienti da diverse aree e il torneo si svolgerà fino al 10 giugno. La manifestazione, promossa dall’amministrazione comunale, prevede anche l’assegnazione di un premio dedicato al fair play, come novità di questa edizione.

LA MANIFESTAZIONE. Dal 1° maggio torna il 49° Trofeo Città di Bergamo con 24 squadre giovanili. Il torneo, promosso dal Comune, unisce sport e valori educativi e si concluderà entro il 10 giugno con una novità: il premio fair play. Undici società e ventiquattro squadre di pulcini ed esordienti daranno vita, dal 1° maggio alla prima metà di giugno, al 49ª Trofeo Città di Bergamo. L’evento, promosso dal Comune e dall’Unione nazionale veterani dello sport - Sezione «Guido Calvi», è stato presentato in Aula consiliare, a Palazzo Frizzoni, davanti a un pubblico formato da calciatori in erba: i vivai dei club (cittadini) coinvolti nell’iniziativa....🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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