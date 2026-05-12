Calcio femminile la sindaca di Perugia incontra Sara Gama

In occasione della giornata dedicata al calcio femminile, il Comune di Perugia, attraverso l’Assessorato allo Sport e in collaborazione con il Comitato Regionale Umbria della Lega Nazionale Dilettanti, ha organizzato un evento nel capoluogo umbro. Durante la giornata, la sindaca di Perugia ha incontrato Sara Gama, calciatrice nazionale e rappresentante dello sport femminile. L’iniziativa ha coinvolto diverse attività rivolte alla promozione della partecipazione sportiva femminile sul territorio.

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