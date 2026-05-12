Calcio dilettanti Il ‘piccolo’ Collinello continua a stupire | dopo la Seconda vinta subito la Prima

Nel calcio dilettanti, il team di Collinello ha ottenuto un risultato sorprendente, vincendo la Seconda categoria e conquistando subito anche la Prima. La squadra ha superato una partita difficile, conclusa ai rigori, domenica scorsa. La formazione ha dimostrato continuità e determinazione nel proseguire il suo cammino, dopo aver già raggiunto un traguardo importante nella categoria inferiore. La vittoria rappresenta un passo significativo nel percorso del club.

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