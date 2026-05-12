Calcio dilettanti Il ‘piccolo’ Collinello continua a stupire | dopo la Seconda vinta subito la Prima
Nel calcio dilettanti, il team di Collinello ha ottenuto un risultato sorprendente, vincendo la Seconda categoria e conquistando subito anche la Prima. La squadra ha superato una partita difficile, conclusa ai rigori, domenica scorsa. La formazione ha dimostrato continuità e determinazione nel proseguire il suo cammino, dopo aver già raggiunto un traguardo importante nella categoria inferiore. La vittoria rappresenta un passo significativo nel percorso del club.
Collinello, che impresa. E che gioia dopo una sofferta vittoria di rigore. Domenica la formazione bertinorese ha conquistato infatti l’accesso nientemeno che al campionato di Promozione aggiudicandosi lo spareggio per il primo posto con il San Vittore, giocato sul campo Capanni di Savignano: risultato complessivo 7-6. Le due squadre avevano chiuso al primo posto il girone H della Prima Categoria appaiate, a quota 65 assieme al Torconca Cattolica, terzo classificato però quest’ultimo nella classifica avulsa, quella cioè che si calcola attraverso gli scontri diretti. Tolto quindi il Torconca, il primato è stato una questione fra i forlivesi e i cesenati, in gara unica.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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