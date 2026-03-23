Uno dei temi proposti dall’imminente Gran Premio del Giappone di F1 è rappresentato dalla possibilità di Andrea Kimi Antonelli di imporsi anche a Suzuka, facendo seguire il secondo successo della carriera nella gara immediatamente successiva a quella della prima affermazione, conseguita a Shanghai il 15 marzo scorso. La domanda, dunque, sorge spontanea. Chi è stato l’ultimo pilota a realizzare un back-to-back subito dopo la cosiddetta maiden victory? Non bisogna tornare esageratamente indietro nel tempo. Certo, si va nel decennio scorso, ma il 2019 è un anno tutto sommato recente. Fu Charles Leclerc a riuscire nell’impresa, primeggiando nel GP d’Italia di Monza subito dopo aver rotto il ghiaccio a Spa-Francorchamps, nel precedente Gran Premio del Belgio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, chi ha vinto la seconda gara subito dopo la prima? Solo in due ce l’hanno fatta nel XXI secolo, domenica ci proverà Antonelli

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Tomba e Antonelli, il 15 marzo del 98 Alberto vinceva la sua ultima gara e proprio ieri Kimi ha vinto la sua primaAlberto Tomba, il ragazzo di Bologna che ha fatto impazzire tutti diventando una leggenda dello sport, è un vero fan di Kimi Antonelli.

How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights

Tutto quello che riguarda F1 chi ha vinto la seconda gara subito...

Temi più discussi: F1: Antonelli trionfa in Cina, è il primo italiano da 20 anni; Kimi Antonelli, chi è il pilota che ha rotto il digiuno italiano in F1; Chi è Kimi Antonelli, pilota italiano di F1 che ha vinto il GP di Cina: il tifo per il Bologna e i record già battuti con Mercedes; Da Ascari ad Antonelli, tutti gli italiani ad aver vinto in Formula 1.

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Kimi Antonelli, la consacrazione di un talento precoce #F1 #Formula1 #Mercedes x.com

A 19 anni, Andrea Kimi Antonelli è già tra i piloti più pagati al mondo. Solo nel 2025 il suo stipendio base con bonus ha superato i 12 milioni di euro, senza contare sponsor e premi extra. Un vero record per un esordiente in F1. #ForbesItalia facebook