Cosenza-Casarano 1-5 | salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Nel match tra Cosenza e Casarano, i salentini hanno vinto con il punteggio di 5 a 1. La partita è stata valida per i playoff di serie C e ha visto il Casarano, appena promosso nel campionato, qualificarsi per la fase nazionale. È l’unica formazione pugliese ad aver raggiunto questa tappa dei playoff.

Il Casarano neopromosso in serie C è l’unica squadra pugliese approdata al secondo turno dei playoff. E continua ad andare avanti, approda alla fase nazionale. Lo fa grazie ad una vittoria eclatante a Cosenza. Cosenza-Casarano 1-5 Gli altri risultati: Cittadella-Lumezzane 1-0 Lecco-Giana Erminio 0-0 Campobasso-Pineto 1-1 Juventus next gen-Pianese 0-2 Cosenza-Crotone 0-0 L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C Notizie correlate Playoff di serie C: resta solo il Casarano Calcio, Inter campione d'ItaliaNella serata in cui l’Inter ha vinto il suo ventunesimo scudetto si è giocato anche il primo turno dei playoff in serie C. Playoff di serie C: resta solo il Casarano Calcio, la serata dell'InterNella serata in cui l’Inter vince il suo ventunesimo scudetto si è giocato anche il primo turno dei playoff in serie C. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cosenza-Casarano: è ufficiale l’orario di inizio della partita del Marulla · CosenzaChannel.it; Sarà il Casarano l'avversario del Cosenza al Marulla nel 2 turno dei play-off. Avanti anche Casertana e Crotone; Cosenza, mercoledì la sfida al Marulla contro il Casarano. I tifosi delle due curve resteranno fuori; Serie C, il Casarano vince il derby e vola avanti nei playoff: al secondo turno c'è il Cosenza. DIRETTA | Cosenza Casarano (risultato 1-1) video streaming tv: pari di Leonetti! (oggi 6 maggio 2026)Diretta Cosenza Casarano streaming video tv: i lupi partono favoriti nel secondo turno dei playoff Serie C ma attenzione ai pugliesi. ilsussidiario.net Dove vedere Cosenza-Casarano in tv e streaming: canale, orario, formazioniCome guardare la partita dei playoff di Serie C Sky Wi-FI tra Cosenza e Casarano: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com Il Casarano sempre più vicino all'impresa al Marulla di Cosenza. Dopo il gol dell'1-2 arriva dopo pochi minuti anche il terzo gol da parte di Grandolfo che avvicina i rossoazzurri alla qualificazione - facebook.com facebook