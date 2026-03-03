Il mondo del pallone piange Habib Zallouz storico dirigente del Sondrio calcio

Il mondo del calcio e la comunità di Sondalo piangono la scomparsa di Habib Mohamed Zallouz, storico dirigente del Sondrio calcio. Nella mattinata di ieri, Zallouz ha lasciato questa vita, provocando un vuoto tra coloro che lo conoscevano e stimavano. La sua presenza è stata una figura riconosciuta e apprezzata nel panorama sportivo e sociale locale.

Sondalo (Sondrio) – È lutto nel mondo del calcio e nella società civile sondalina (e non solo) per la scomparsa di Habib Mohamed Zallouz che, nella mattinata di ieri, ha salutato il mondo terreno lasciando un grandissimo vuoto. Nato a Tunisi il 21 dicembre del 1948, Habib a 22 anni approda a Genova. Nel 1972 si ammala di Tbc e viene trasferito a Sondalo per le cure. Guarisce completamente e si ferma nel paese dell'Alta Valle dove lavora come cameriere. Il suo processo di integrazione è rapido. Si sposa e ha due figli, Alessandro e Nadia. Poi da una nuova relazione, nasce Sara. Tanti i nipotini, che adorava. L'impegno sul territorio. A Sondalo ha gestito diversi alberghi, negli ultimi anni l'hotel Belvedere, conosciuto anche perché ospita parecchi profughi.