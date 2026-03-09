Sara e Filippo sono una coppia che da 12 anni vive in case separate, mantenendo però un legame affettivo. Loro stessi affermano di scegliersi ogni giorno e di aver capito cosa significa amare, nonostante le critiche di alcuni. La coppia ha deciso di mantenere il matrimonio aperto, accettando il cambiamento e le nuove dinamiche di relazione.

Lei è esperta di comunicazione, lui musicista. Si sono scelti, lasciati spazio, ritrovati. Hanno inventato una forma che funziona per loro, accettando che l’amore, come le persone, possa cambiare postura senza perdere profondità. A raccontarlo è Sara, con una lucidità rara e una tenerezza che non chiede giustificazioni. Come vi siete conosciuti? «Ci siamo conosciuti quando io avevo 25 anni. Lui suonava il pianoforte in una band e io facevo un corso di teatro con il cantante del suo gruppo. Io ero irrequieta, inquieta, sempre in movimento. Lui invece era già in una relazione. Non ci guardavamo davvero, ci salutavamo appena. Io lo consideravo uno “sfigato”, lui mi guardava come una scheggia impazzita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sara e Filippo, che hanno riscritto le regole della coppia: «Siamo sposati da 12 anni, ma viviamo separati: ci scegliamo ogni giorno. Alcuni criticano, ma tanti ci dicono che abbiamo capito che cos'è l'amore»

Sanremo, Jalisse: “Sono 29 anni che non ci vogliono ma ci evocano in ogni edizione”SANREMO – “Incredibile, vero? Ventinove anni che non vogliono i Jalisse tra i partecipanti, ma ci evocano continuamente: ogni anno, in ogni modo, in...

Leggi anche: Veganuary non riguarda solo ciò che mangiamo, ma anche i prodotti beauty che scegliamo ogni giorno. I beauty brand vegan per una routine beauty più pulita, green e clean

Una selezione di notizie su Sara e Filippo che hanno riscritto le....

Temi più discussi: Sara e Filippo, che hanno riscritto le regole della coppia: Siamo sposati da 12 anni, ma viviamo separati: ci scegliamo ogni giorno. Alcuni criticano, ma tanti ci dicono che abbiamo capito che cos'è l'amore; Il dramma di Nicola ed Elisabetta, i genitori di Filippo: lei casalinga, lui cuoco per una mensa; Strade Bianche, sabato sarà ciclismo epico con Filippo Fiorelli al fianco di Van Aert e di Jorgenson; Filippo Magnini, dedica a Giorgia Palmas per il compleanno: Fortunato.

Principe Filippo amante della madre di Sarah Ferguson, la rivelazione che scuote la CoronaEnnesimo scandalo a corte. Pare che il defunto Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta per ben 74 anni, abbia tradito la sovrana con Susan Barrantes, la madre di Sarah Ferguson, ex moglie del ... dilei.it

Elezioni regionali. Sarà Filippo Boni il candidato del ValdarnoArezzo, 09 settembre 2025 – L'imprimatur, quello definitivo, è arrivato ieri sera direttamente da Firenze , dove la direzione regionale del partito ha ufficialmente chiuso le liste per le elezioni ... lanazione.it

L’8 marzo non è solo mimose e auguri. È anche memoria. Memoria di donne che oggi non possono più festeggiare, perché la loro vita è stata spezzata troppo presto. Tra loro c’è anche Sara Campanella. Una giovane donna che, come tante altre, aveva sogni, - facebook.com facebook

#LERCIOSTORY 8 marzo: il dramma di Sara, costretta a travestirsi da uomo perché allergica alle mimose - di @amichiel8 x.com