In Calabria, sono stati assegnati nuovi poteri ai Comuni per gestire le spiagge e fornire aiuti alle aree colpite dal ciclone. Restano aperte alcune questioni legate alla possibilità di bloccare l’applicazione della direttiva Bolkestein e di decidere le proroghe delle concessioni balneari senza bandi europei. La normativa regionale ha introdotto modifiche che coinvolgono le autorità locali in queste decisioni, suscitando attenzione su come saranno applicate concretamente.

? Domande chiave Come potranno i Comuni bloccare l'applicazione della direttiva Bolkestein?. Chi potrà decidere la proroga delle concessioni balneari senza bandi europei?. Quali aree alternative potranno usare le imprese colpite dal ciclone Harry?. Come influirà la nuova legge sulla stabilità dei posti di lavoro?.? In Breve Mattiani propone misure straordinarie per riparare i danni del ciclone Harry di gennaio.. Nuove licenze suppletive e aree alternative per la stagione balneare 2026 sulla costa ionica.. La gestione locale mira a proteggere l'occupazione stagionale nelle località turistiche calabresi.. Possibile ricorso del Governo centrale contro la decisione unanime del Consiglio regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: nuovi poteri ai Comuni per le spiagge e aiuti post-ciclone

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