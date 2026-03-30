Aiuti post ciclone Harry attacco dei parlamentari | Stop ai fondi scelta grave e incomprensibile

Un gruppo di parlamentari ha chiesto di sospendere temporaneamente le misure di aiuto destinate alle zone siciliane colpite dal ciclone Harry, definendo questa decisione grave e incomprensibile. La richiesta arriva in un momento in cui si discute delle modalità di distribuzione dei fondi di sostegno e delle priorità di intervento nelle aree colpite dall’evento meteorologico.

I rappresentanti siciliani del M5Stelle chiedono lo sblocco immediato delle risorse e criticano ritardi e burocrazia: “Comunità in ginocchio, non possono essere ostaggio di conflitti istituzionali” “Bloccare, anche solo temporaneamente, le misure di sostegno per i territori siciliani colpiti dal ciclone Harry è una scelta grave e incomprensibile”. È la posizione espressa dai parlamentari siciliani del Movimento 5 Stelle, che intervengono sulla gestione degli aiuti destinati alle aree colpite dal maltempo. Viene inoltre contestato il rischio che passaggi amministrativi possano tradursi in un blocco operativo: “Non è accettabile che rilievi formali si trasformino in uno stop agli aiuti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Aiuti post ciclone Harry, attacco dei parlamentari: “Stop ai fondi scelta grave e incomprensibile” Articoli correlati Leggi anche: L'impugnazione della legge sugli aiuti post ciclone Harry, Carmina (M5S): "Dal Governo vendetta politica contro l'isola" Sicilia, Schlein chiede: “Stop Ponte, fondi per la ricostruzione dopo il ciclone HarryCiclone Harry e il Ponte sullo Stretto: Schlein rilancia la sfida dal cuore di Palermo La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Aiuti post Temi più discussi: L'impugnazione della legge sugli aiuti post ciclone Harry, Carmina (M5S): Dal Governo vendetta politica contro l'isola; Aiuti post ciclone Harry, attacco dei parlamentari: Stop ai fondi scelta grave e incomprensibile; Ciclone Harry, il Consiglio dei ministri impugna la legge che prevede oltre 40 milioni di ristori; Il Consiglio dei ministri impugna la legge sui ristori per i danni del ciclone Harry. Il governo blocca la Sicilia negli aiuti post-ciclone Harry. M5s: «Vendetta per il No al referendum?»La deputata regionale M5s Ida Carmina commenta l'impugnazione del governo nazionale della legge siciliana sugli aiuti per il ciclone Harry. meridionews.it L'impugnazione della legge sugli aiuti post ciclone Harry, Carmina (M5S): Dal Governo vendetta politica contro l'isolaIl deputato: Questa vicenda certifica uno scontro evidente. È legittimo chiedersi se questa decisione sia una ritorsione per il voto espresso dai siciliani al referendum ... agrigentonotizie.it Bellissimo questo gruppo....post solo di foto, qualche volta c è il nome del piatto, solo qualche volta, i non Abruzzesi non sanno cos'è...per le ricette ....che Dio ci aiuti Siete tutti bravi comunque a fare foto Buona Pasqua - facebook.com facebook