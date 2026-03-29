L' impugnazione della legge sugli aiuti post ciclone Harry Carmina M5S | Dal Governo vendetta politica contro l' isola

Il Governo ha impugnato una legge approvata dalla Regione Siciliana che prevede aiuti economici per le zone colpite dal ciclone Harry. La decisione ha suscitato reazioni di dissenso, con alcune forze politiche che hanno definito l’atto come una vendetta politica contro l’isola. La controversia si inserisce nel dibattito tra le autorità centrali e regionali sulle misure di assistenza post calamità.

Il deputato: "Questa vicenda certifica uno scontro evidente. È legittimo chiedersi se questa decisione sia una ritorsione per il voto espresso dai siciliani al referendum" “L’impugnazione da parte del Governo della legge della Regione Siciliana sugli aiuti per il ciclone Harry è un atto gravissimo, che va ben oltre il piano tecnico. È una scelta che, per tempi e modalità, appare come una vera e propria vendetta politica contro la Sicilia e i siciliani". Lo scrive la deputata M5S Ida Carmina. Il governo impugna la legge sui ristori per il maltempo ma la Regione rassicura: “Solo un nodo tecnico, deroga Durc in arrivo” "Davanti a territori devastati dal ciclone Harry e da emergenze come la frana di Niscemi si bloccano risorse urgenti, lasciando una popolazione in difficoltà senza risposte. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - L'impugnazione della legge sugli aiuti post ciclone Harry, Carmina (M5S): "Dal Governo vendetta politica contro l'isola" Articoli correlati Ciclone Harry, Marano (M5S): "Danni ingenti, governo regionale chieda immediatamente stato di calamità naturale"“Alla luce degli ingenti danni registrati in tutta la Sicilia e del peggioramento delle condizioni meteo che ha reso necessaria la proroga... Ciclone Harry in Sicilia, il governo lavora ad un decreto legge per assegnare le risorse necessarieNel corso della sua visita di oggi a Niscemi, Giorgia Meloni si è recata nella sede della Capitaneria di Porto di Catania per presiedere un vertice... Aggiornamenti e notizie su Dal Governo Temi più discussi: Il pasticcio costituzionale nella riforma sulla magistratura; Rinnovabili, la Regione Sardegna ha impugnato anche la nuova legge nazionale sulle aree idonee; Ex Ilva, la guerra dei tempi: i cittadini chiedono lo stop immediato, l’azienda impugna; Ciclone Harry, Governo impugna la legge regionale da 40 mln. L'impugnazione della legge sugli aiuti post ciclone Harry, Carmina (M5S): Dal Governo vendetta politica contro l'isolaIl deputato: Questa vicenda certifica uno scontro evidente. È legittimo chiedersi se questa decisione sia una ritorsione per il voto espresso dai siciliani al referendum ... agrigentonotizie.it Ciclone Harry, dal Consiglio dei Ministri arriva un brusco stop alla legge regionaleCiclone Harry, dal Consiglio dei Ministri arriva un brusco stop alla legge regionale. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli af ... itacanotizie.it Francesco Emilio Borrelli. . "Governo Meloni paradosso vivente… Ascoltate il messaggio che arriva dal Sud America! Marcelo de Carvalho, (una sorta di Berlusconi brasiliano) gigante della TV brasiliana (RedeTV!) e voce dei milioni di italo-discendenti, lancia - facebook.com facebook Romeo: "Il governo va avanti, ma riparta dal nord". Dopo gli scossoni di questi giorni, il capogruppo al senato della Lega indica il vademecum del Carroccio per proseguire. Di @fkgottardi x.com