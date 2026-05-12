Stamattina a Caiolo, un trattore si è ribaltato mentre era in un prato, generando timori tra le persone presenti. L'incidente ha coinvolto un agricoltore che era alla guida del mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e verificare le condizioni dell'uomo. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Caiolo (Sondrio) – Apprensione stamattina a C aiolo per le sorti dell’agricoltore alla guida del grosso trattore uscito di strada e ribaltatosi in un prato. L’incidente è avvenuto nella zona del ponte del paese, in un punto piuttosto aperto e visibile anche dalla Statale 38 tanto che l’allarme è stato dato con tempestività. Quando sul posto in una manciata di minuti sono giunti i Vigili del fuoco dalla sede del vicino comando provinciale, l’agricoltore era già uscito autonomamente e in buone condizioni dall’abitacolo del mezzo. Un sollievo per tutti, compresi i parecchi curiosi che sono accorsi sul luogo del ribaltamento e hanno seguito anche le fasi non semplici di recupero del trattore, per effettuare il quale si è reso necessario anche l’utilizzo dell’autogru.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caiolo, trattore si ribalta nel prato: paura per un agricoltore

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