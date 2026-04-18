Si ribalta con il trattore nel Mantovano morto agricoltore 68enne | si chiamava Gilberto Bertazzi

Un agricoltore di 68 anni è morto nel Mantovano dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che aveva guidato, il veicolo si è ribaltato durante le operazioni agricole. La vittima si chiamava Gilberto Bertazzi. L'incidente è avvenuto in un campo della zona e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La dinamica esatta dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

È Gilberto Bertazzi il 68enne che ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato nel Mantovano. Bertazzi era un agricoltore della zona.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente in campagna, il trattore si ribalta: muore un agricoltore Il trattore si ribalta, giovane agricoltore ferito nell'abitacoloL’allarme è scattato poco prima delle 18 di ieri, sabato 11 aprile, quando a San Martino, frazione della località altoatesina di Sarentino, un... Tutti gli aggiornamenti Castel Goffredo, trattore si ribalta: muore il proprietario del terreno Gilberto Bertazzi, 68 anniIl mezzo si è improvvisamente sbilanciato fino a ribaltarsi. Il conducente è rimasto schiacciato sotto il veicolo, senza possibilità di scampo. milano.corriere.it Castel Goffredo si ribalta con il trattore: morto Gilberto Bertazzi, 68 anniUn uomo di 68 anni, Gilberto Bertazzi, è morto questa mattina, intorno alle 11, in un incidente avvenuto in strada Bellina Sotto, nella periferia di Castel Goffredo, nell’Alto Mantovano. Secondo una ... milano.repubblica.it